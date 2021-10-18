الامارات | الوحدة يطلب من تين كات توضيح أسباب «خماسية النصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يطلب من تين كات توضيح أسباب «خماسية النصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة كرة القدم في نادي الوحدة طلبت من المدرب الهولندي، تين كات، تقديم تقرير كامل ومفصل عن أسباب الخسارة الثقيلة للفريق من النصر بنتيجة 5-1، وخروجه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُناقش الشركة تقرير المدرب خلال الساعات المقبلة، للوقوف على أسباب الخسارة، من دون أن تظهر داخل أروقة النادي أي مؤشرات إلى رحيل المدرب، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، الحاي جمعة، لقناة أبوظبي الرياضية: «أي حديث عن مستقبل الفريق أو المدرب هو بلاشك أمر ستناقشه الإدارة، وما فيه المصلحة العامة بالتأكيد سيتم اتخاذه».

وأضاف: «الخسارة من النصر بهذه النتيجة لم تكن متوقعة على الرغم من اعترافنا بقوة النصر، لكن ما حدث وشاهدناه أثناء المباراة أن هناك فروقاً فنية وبدنية كانت واضحة لمصلحة الفريق السعودي، ظهرت بشكل واضح خصوصاً في المواقف الفردية أثناء المواجهة».

وتابع: «تأثر عدد من لاعبينا أيضاً بوجودهم ضمن تشكيلة المنتخبات الوطنية، وهذا بالتأكيد ليس عذراً، لكنه كان واحداً من أسباب الخسارة، وفي الأخير علينا أن نعمل بشكل أكبر في الفترة المقبلة، لتفادي آثار خسارة النصر في لاعبي الوحدة من الناحية النفسية، نحن مازلنا في بداية الموسم ولا نريد أن نخسر كل شيء».

بدوره، تحسر مدرب الوحدة، تين كات، على الخسارة الكبيرة التي مُني بها فريقه أمام النصر، والطريقة التي سجل بها الفريق السعودي في شباك الحارس محمد الشامسي.

وقال في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «تعرضنا لخسارة ثقيلة بلاشك، عندما نتحدث على مستوى الفرص نجد أن النصر سنحت له ست محاولات على المرمى سجل منها خمسة أهداف، ونحن كان لنا العدد نفسه تقريباً وسجلنا هدفاً واحداً فقط، أعتقد أنهم فازوا لنجاحهم في استثمار الفرص على العكس منا تماماً».

وأضاف: «النصر من حُسن حظه سجل أهدافاً في توقيتات مهمة للغاية، لقد سجل علينا هدفاً في الدقيقة السابعة تقريباً، وكان بوسعنا أن نتعادل في أكثر من مناسبة خلال الشوط الثاني، وحتى بعد أن سجل علينا الهدف الثاني سنحت لنا أكثر من فرصة، لكن مع للأسف لم تُستغل».

وأشار: «بعد الهدف الثالث أعتقد أن المباراة قد انتهت تقنياً، لكن ينبغي علينا أن نراجع هذه الأخطاء مرة أخرى، ربما يكون هناك حُكم خاطئ مني لما حدث خلال اللقاء».

وختم: «علينا ألا نبخس حق النصر، وما قدمه لاعبوه من عمل خلال المباراة، واجهنا فريقاً صعباً بمعنى الكلمة من الناحية البدنية والتكتيكية وجودة اللاعبين، وقد استحقوا الفوز، وعلينا ألا نستمر في إحباطنا، ونواصل العمل بالقوة نفسها، خصوصاً أن لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان ينتظرهم مستقبل واعد، وأتمنى في المشاركة المقبلة للوحدة بدوري أبطال آسيا أن يكون أفضل مما انتهى هذا الموسم».

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