الامارات | «دبي آيس شو» تحتضن قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي آيس شو» تحتضن قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم بطولة «دبي آيس شو»، ضمن احتفالات الدولة بـ«عام الخمسين»، واستضافة «إكسبو 2020 دبي»، التي ستشهد مباراة قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد، التي تضم أقوى فريقين في بطولة «دوري كونتيننتال للهوكي»، والتي ستقام للمرة الأولى في دبي، إضافة إلى تنظيم فعاليات عدة للاستعراض على الجليد، من بينها الاستعراض العالمي (الأميرة النائمة)، وذلك في الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر المقبل، في قاعة كوكاكولا أرينا.

وجرى خلال مؤتمر صحافي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم هذا الحدث بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي اتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد.

وحضر مراسم التوقيع كل من أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، ورئيس رابطة دوري كونتيننتال للهوكي، ألكسي مورزوف، ورئيس نادي إتش سي أفانغارد، ألكسندر كريلوف.

وقال سعيد حارب إن «تنظيم فعاليات (دبي آيس شو) سيأتي تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني و(عام الخمسين)، الذي يمثل قيمة كبيرة لمرحلة حافلة بالإنجازات التي رسمتها القيادة الرشيدة، ونفذها أبناء الوطن المخلصون، وبداية مرحلة مقبلة على النهج ذاته، ستكون حافلة بإنجازات أكبر».

وأضاف: «نحن نعمل في مجلس دبي الرياضي على أن يكون هذا العام حافلًا بأحداث رياضية كبرى، تتناسب مع قيمة هذا الحدث، وتكون مؤشراً إيجابياً على النمو والتطور الذي سيشهده القطاع الرياضي عموماً، وقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية خصوصاً، كما نعمل مع منظمي الفعاليات الرياضية من مختلف القطاعات على تعزيز الاستثمار في مجال نشر وتطوير الرياضات الجليدية، وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى لهذه الرياضات في دبي».

وأضاف: «يسرنا أن تستضيف دبي هذا الحدث العالمي الذي يقام هنا للمرة الأولى، ويضم أبرز مباراة في دوري كونتيننتال لهوكي الجليد، الذي يشارك فيه أقوى فريقين في هذا الدوري العالمي، ويسعدنا اليوم أن نطلق مبادرة جديدة ستسهم في نشر وتطوير رياضة هوكي الجليد في الدولة، وسنحرص على أن يتم تنظيم هذا الحدث سنوياً في دبي، ليكون أحد أبرز الفعاليات الرياضية على أجندتنا السنوية، ما يسهم في تعزيز التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية، لتوفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كل الجنسيات التي تعيش في دبي، لمتابعة وممارسة الرياضة التي يفضلونها».

من جهته، قال أحمد الخاجة، إن «هذه الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للفعاليات والألعاب الرياضية على اختلاف أنواعها، وكذلك دعم الجهود التي تسهم في نمو قطاع السياحة الرياضية في الإمارة».

وأضاف: «سنعمل على توفير كل أشكال الدعم لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام ومتابعة ملايين المشجعين، وأيضاً الترويج لها في هذه المنطقة من العالم، لاسيما على منصتنا الرقمية (جدول فعاليات دبي)، التي تضم قائمة بأبرز الفعاليات والأحداث الرئيسة التي تستضيفها دبي على مدار العام».

وختم: «نتطلع لاستقبال نخبة من ألمع نجوم هذه الرياضة، وأشهر فرق الهوكي، مع التزامنا بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف واللاعبين والطاقم الفني والموظفين والجمهور، كونها تأتي في مقدمة أولوياتنا، كما أن استضافة هذا الحدث سترسخ من مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات أماناً حول العالم».

• الحدث سيشهد تنظيم فعاليات عدة على الجليد من بينها الاستعراض العالمي «الأميرة النائمة».

سعيد حارب:

• «مجلس دبي الرياضي سيحرص على تنظيم الحدث سنوياً».

أحمد الخاجة:

• «الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للفعاليات».



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