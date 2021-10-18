الامارات | علي حمد مُقيّماً لطاقم تحكيم نهائي المناطق الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن علي حمد مُقيّماً لطاقم تحكيم نهائي المناطق الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم في بيان، أمس، أن عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، علي حمد، سيشارك في تقييم طاقم التحكيم المكلف بإدارة نهائي المناطق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021 بين ناديَي ناساف إف سي الأوزبكي وكي مان الصيني، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب ناساف في أوزبكستان.

وشارك البدواوي، أخيراً، في تقييم الحكام بالعديد من البطولات العربية والقارية والدولية، حيث تم تكليفه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقييم أطقم تحكيم مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، التي أقيمت، في مايو الماضي، بالعاصمة القيرغيزية بيشكيك.

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