الامارات | منتخب الشباب يتعادل مع سورية في ختام تجمعه بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع سورية في ختام تجمعه بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاماً مع نظيره منتخب سورية سلباً دون أهداف، في المواجهة الودية الثانية التي جمعتهما، أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة في ختام تجمعه الداخلي بدبي. وكانت المباراة الودية الأولى التي جرت يوم الخميس الماضي انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين.

وأكد مدرب المنتخب الإسباني، فرانك أورتيغا، أن المعسكر الداخلي حقق مجموعة أهداف مهمة خلال الفترة الحالية، أبرزها تجربة كل اللاعبين خلال المواجهتين، وخلق تناغم وتناسق في أسلوب اللعب بين اللاعبين القدامى والمنضمين حديثاً لقوام المنتخب الوطني خلال هذا المعسكر، إضافة إلى الخبرات الضرورية التي يتم اكتسابها من خلال الاحتكاك الدولي بمنتخبات من مدارس كروية متنوعة، خصوصاً لتلك الفئة العمرية المهمة.

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