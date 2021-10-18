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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أرسنال - كريستال بالاس 23:00

ألافيس - ريال بيتيس 21:00

إسبانيول - قاديش 23:00

فينيزيا - فيورنتينا 22:45

الدوري السوري

النواعير - الشرطة 16:00

الوثبة - الاتحاد 16:00

حطين - الجيش 16:00

الوحدة - الفتوة 16:00

عفرين - تشرين 16:00

جبلة - الكرامة 16:00

الحرجلة - الطليعة 16:00

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