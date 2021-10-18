الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
أرسنال - كريستال بالاس 23:00
ألافيس - ريال بيتيس 21:00
إسبانيول - قاديش 23:00
فينيزيا - فيورنتينا 22:45
الدوري السوري
النواعير - الشرطة 16:00
الوثبة - الاتحاد 16:00
حطين - الجيش 16:00
الوحدة - الفتوة 16:00
عفرين - تشرين 16:00
جبلة - الكرامة 16:00
الحرجلة - الطليعة 16:00
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