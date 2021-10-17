شاهد.. أهداف مباراة الوداد المغربي وهارتس أوف أوك في دوري أبطال أفريقيا

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

تعرض الوداد المغربي لهزيمة مفاجئة في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام مضيفه هارتس أوف أوك الغاني، بهدف دون رد (الأحد).



وفشل الوداد في العودة بنتيجة إيجابية من غانا أمام هارتس أوف أوك، في ظل الهجمات الخطرة لأصحاب الأرض والتي أسفرت عن تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 41 من اللقاء.

وشهدت أحداث المباراة احتجاجات من جانب لاعبي الوداد، بعد مطالبتهم بركلة جزاء لم تحتسب، بجانب إلغاء هدف في الدقائق الأخيرة للفريق المغربي بداعي التسلل.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل 24 أكتوبر/ تشرين الأول في مدينة كازابلانكا المغربية.