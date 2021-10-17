شكرا لقرائتكم خبر الهلال والنصر.. مواجهة سعودية آسيوية رقم 13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض الهلال والنصر المحلية الـ 13 بدوري أبطال آسيا عندما تأهلا أمس الأول إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وبدأت المواجهات السعودية في دوري أبطال آسيا منذ عام 2001 قبل أن يتم تحديث البطولة اعتبارا من عام 2003، إلا أن مواجهة الغد بين الهلال والنصر ستكون هي الأولى بين الندين التقليديين على مستوى المنافسات القارية، حيث لم يسبق للفريقين أن التقيا بمنافسات آسيا.

كما ستكون مواجهة ديربي الرياض، هي الديربي السعودي الثاني بعد ديربي الاتحاد والأهلي عام 2012.

وتأهل النصر للدور ربع النهائي بعد أن كسب نظيره الوحدة الإماراتي 5/ 1، فيما تأهل الهلال بفوزه على بيرسبوليس الإيراني 3/ 0.

ومن الصدف أن تقام مواجهة قطبي العاصمة الرياض قبل يوم واحد من انطلاقة موسم الرياض الترفيهي، وهو ما يزيد الموسم حماسا وتشوقيا، خاصة وأن أيامه ستشهد مواجهات بين نجوم العالم حين يلاقي باريس سان جيرمان نجوم الهلال والنصر بقيادة المدرب العالمي أرسين فينغر بالرياض، فميا تشهد مدينة جدة مواجهة برشلونة وبوكا جونيورز على كأس دييجو مارادونا.

مواجهات سعودية بأبطال آسيا:







2001 واجه الاتحاد فريق الهلال بدور المجموعات، وفاز الاتحاد 2/ 0.



2009 تقابل الاتحاد والشباب بدور الـ16، وفاز الاتحاد 2/ 1.



2011 التقى الاتحاد والهلال بجدة في دور الـ16، وفاز الهلال 3/ 1.



2011 تواجه الاتحاد والشباب بدور الـ 16، وفاز الاتحاد 2/ 1.



2012 التقى قطبا الاتحاد والأهلي بنصف النهائي ذهابا وإيابا، وفاز الاتحاد ذهابا 1/ 0، فيما فاز الأهلي إيابا 2/ 0 وتأهل للنهائي.



2014 التقى الاتحاد والشباب ذهابا وإيابا بدور الـ16، فاز الاتحاد ذهابا 1/ 0، وإيابا 3/ 1.



2019 التقى الهلال والأهلي ذهابا وإيابا بدور الـ16، فاز الهلال ذهابا 4/ 2، والأهلي إيابا 1/ 0.



2020 تواجه النصر والتعاون في دور الـ16 وفاز النصر 1/ 0.



2020 التقى النصر والأهلي بالدور ربع النهائي وفاز النصر 2/ 0.



اصطدمت الفرق السعودية بعضها مع بعض بدوري أبطال آسيا 12 مرة.