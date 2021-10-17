فلادان يرفض «بقايا» العطوي بالاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الصربي فلادان ميلويفيتش مهمته اعتبارا من يوم غد بعد أن منحت إدارة النادي اللاعبين إجازة يومين رغم الخسارة الكبيرة أمام الأهلي برباعية أمس الأول ضمن الجولة الثامنة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وعقدت إدارة النادي اجتماعا مطولا مع فلادان عقب التوقيع معه لقيادة الفريق حتى نهاية موسم 2022 /2023، نوقش خلاله احتياجات ووضع الفريق الحالي، حيث أصر فلادان على العمل بكامل طاقمه التدريبي رافضا بقاء أي عضو من الجهاز الفني السابق، واعدا بتعديل وضع الفريق وعودته للطريق الصحيح بدءا من مواجهة الأحد المقبل أمام النصر في الجولة التاسعة من الدوري.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن فلادان طالب ببعض التغييرات على مستوى اللاعبين الأجانب في الفترة الشتوية وخاصة في خط الظهر.

نهاية حزينة للعطوي

ودع المدرب الوطني خالد العطوي فريقه الاتفاق بتلقي الخسارة الثالثة هذا الموسم، حيث خسر مواجهته الأخيرة برباعية ثقيلة أمام الأهلي، ليغادر قبل انتهاء موسمه الثالث مع الفريق ضمن المشروع الذي راهنت عليه إدارة النادي منذ موسم 2019، لتنتهي الحكاية بحصول الاتفاق في الموسم الحالي على 7 نقاط من فوز واحد و3 تعادلات و4 خسائر.

الدبل والمسحل تحت الضغط

أشعلت رباعية الأهلي فتيل الغضب بين جماهير الاتفاق التي حملت إدارة الدبل مسؤولية تأخير التعاقد مع فلادان رغم أنه وصل الدمام وتابع مواجهة الأهلي من المدرجات، ملقية اللوم على الإدارة لتفضيلها الإبقاء على العطوي رغم إعلانها إنهاء مهمته مع الفريق، كما لامت الجماهير الإدارة على عدم استغلال فترة توقف الدوري في زيادة تعرف المدرب الجديد على اللاعبين.

العطوي مع الاتفاق

