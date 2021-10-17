شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يحقق ذهبية الريشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عبدالكريم الربيعة، ورئيس نادي عكاظ جمعان الخديدي، الفائزين في بطولة دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة البراعم، التي استضافها نادي عكاظ بالطائف لمدة 4 أيام بمشاركة 61 لاعبا من فئة البراعم يمثلون 15 ناديا. وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية نادي الاتفاق ومثله اللاعبون عبدالعزيز المقهوي وريان المخيمر وبلال عاكف، وجاء ثانيا محققا الميدالية الفضية نادي عكاظ ومثله اللاعبون بسام فضل الله ويامن بشاهاب وموفق العبيدي، وثالثا نادي القارة وحقق لاعبوه محمد العلي وأحمد الشخص وأحمد المعيبد الميدالية البرونزية، وفي المركز الرابع نادي الفيصلي ومثله اللاعبون محمد العبيد وسعيد المطيري وعبدالكريم العبيد. وشهدت البطولة تأهل جميع الأندية المشاركة لدوري الدرجة الممتازة للريشة الطائرة، وهي أندية الهلال وحراء والأهلي والقارة والعدالة والفيصلي والنور والشباب وأحد والفيحاء والاتفاق وعكاظ والرياض والأغر والابتسام.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يحقق ذهبية الريشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.