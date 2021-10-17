نهائي الأبطال سعودي كوري جنوبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي فرق المربع الذهبي بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن أقصى مواطنه تشونبوك هيونداي موتورز بالفوز عليه 3/ 2 أمس بالدور ربع النهائي ليضرب بذلك موعدا مع مواطنه الآخر، بوهانج ستيلرز، في الدور نصف النهائي.

وهو ذات حال ممثلي الكرة السعودية، الهلال والنصر اللذين سيلتقيان في الدور نصف النهائي بعد أن نجح النصر في الإطاحة بالوحدة الإماراتي عقب الفوز عليه 5/ 1، وكذلك بعد أن تفوق الهلال على بيرسبوليس الإيراني وتغلب عليه 3/ 0.

وسيكون نهائي البطولة بين الفائز من الهلال والنصر، والفائز من أولسان وبوهانج، علما أن النهائي سيقام في العاصمة السعودية الرياض يوم 23 نوفمبر المقبل.

وكان الدور ربع النهائي شهد تأهل 3 فرق من كوريا الجنوبية أكملها ناجويا جراميوس الياباني عن شرق آسيا، فيما تأهل عن غرب آسيا، الهلال والنصر السعوديان والوحدة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني.