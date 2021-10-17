نهائي الأبطال سعودي كوري جنوبي

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وهو ذات حال ممثلي الكرة السعودية، الهلال والنصر اللذين سيلتقيان في الدور نصف النهائي بعد أن نجح النصر في الإطاحة بالوحدة الإماراتي عقب الفوز عليه 5/ 1، وكذلك بعد أن تفوق الهلال على بيرسبوليس الإيراني وتغلب عليه 3/ 0.
وسيكون نهائي البطولة بين الفائز من الهلال والنصر، والفائز من أولسان وبوهانج، علما أن النهائي سيقام في العاصمة السعودية الرياض يوم 23 نوفمبر المقبل.
وكان الدور ربع النهائي شهد تأهل 3 فرق من كوريا الجنوبية أكملها ناجويا جراميوس الياباني عن شرق آسيا، فيما تأهل عن غرب آسيا، الهلال والنصر السعوديان والوحدة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني.
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