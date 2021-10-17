شكرا لقرائتكم خبر الأولمبية الدولية: فيفا لم يناقشنا حول مخطط المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أمس أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو لم يناقش مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ مخطط إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من 4 أعوام.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان أمس «رئيس فيفا لم يتواصل مطلقا مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشة المقترحات».

ومن شأن هذا البيان مضاعفة الجدال حول جهود فيفا لإقامة كأس العالم كل عامين بدءا من عام 2028.

وفي أعقاب اجتماع مجلس الإدارة لوحظ أن عددا من الاتحادات الدولية، والاتحادات الوطنية لكرة القدم والأندية واللاعبين، وروابط اللاعبين والمدربين، عبروا عن تحفظات قوية وقلق فيما يخص الخطط التي تستهدف جلب المزيد من الإيرادات للفيفا» حسبما جاء في بيان للمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية.

وأشار البيان إلى وجود مخاوف من أن إقامة كأس العالم كل عامين قد يؤثر بشكل كبير على الفعاليات الأخرى مما سيقوض تنوع وتطور الرياضات الأخرى غير كرة القدم، كما أن هناك قلقا من أن إقامة بطولات كبرى أخرى للرجال من شأنها أن تخلق تحديات لمزيد من الترويج لكرة القدم للسيدات.

وأوضح البيان أن هناك قلقا أيضا يتعلق بمستوى الرفاهية، بما أن هذه الخطط ستخلق المزيد من الضغط الهائل على الصحة البدنية والذهنية للاعبين.

وأكد البيان أنه في الوقت الذي تتشارك فيه اللجنة الأولمبية الدولية في «هذه المخاوف فإنها تساند دعوات الجهات المعنية بكرة القدم، والاتحادات الرياضية الدولية، ومنظمي الفعاليات الكبرى بشأن إجراء مشاورات أوسع، بما في ذلك مع ممثلي الرياضيين، وهو الأمر الذي من الواضح أنه لم يحدث.