كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، منافسيه في الدوري الإنجليزي من أن النجم المصري محمد صلاح لا يزال في جعبته الكثير.

وسجل صلاح للمرة الثامنة على التوالي بجميع المسابقات كما صنع هدفا لزميله السنغالي ساديو مانيه الذي افتتح التسجيل خلال الفوز الساحق لليفربول على واتفورد 5/ 0 أمس الأول.

وقال كلوب أمس «صلاح محترف من طراز فريد، يحب التدريب، الجزء البدني والتكتيكي منه».

وأضاف « يلعب بهذا المستوى منذ فترة، بالطبع هو في سن يمكنه من خلاله مواصلة التطور».

وأشار «الهدف الأول الذي صنعه لساديو جاء من تمريرة مذهلة. يقوم بمثل هذه الأمور في التدريبات أيضا، مشكلتنا الصغيرة هي أننا ليس لدينا متسع من الوقت للتدريب لذا عادة نستعيد عافيتنا عندما لا نشارك في المباريات لكن الأولاد يحسنون من طريقة لعبهم بأنفسهم».

ويعتبر صلاح من بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن كلوب يرى أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن كلوب قوله «الاستمرارية التي يقدمها ربما بدأ الناس للتو في مشاهدتها، لكنها كانت موجودة دائما، إنه يلعب معنا منذ أربعة أو خمسة أعوام لكن من المذهل بالطبع الطريقة التي يؤدي بها منذ قدومه إلى هنا».

وأكد «إنه يتواجد ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم منذ قدومه إلى ليفربول وفي اللحظة الحالية هو الأفضل، نحن جميعا نعرف ذلك».