محاميه لمصراوي: النطق بالحكم في قضية شيكابالا الثلاثاء القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد كمال شعيب، محامي شيكابالا لاعب الزمالك، أن النطق بالحكم في قضية إيقاف اللاعب سيكون يوم الثلاثاء المقبل 19 أكتوبر 2021.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر، قبل تخفيض العقوبة لـ8 مباريات، بسبب أحداث تسليم نادي الزمالك درع الدوري عقب مواجهة البنك الأهلي في آخر أسبوع بالدوري الموسم المنقضي.

وقال شعيب في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اليوم شهد جلسة في مركز التسوية بشأن قضية شيكابالا، والقرار النطق بالحكم سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وفي سياق متصل، كان محامي شيكابالا قد قام بتحرير محضر، بعد رفض اتحاد الكرة منحه تصريح بعدم إجراء تحقيق مع اللاعب قبل اتخاذ قرار العقوبة.

وكانت لجنة التسوية والتحكيم قد قررت تأجيل نظر قضية اللاعب ضد اتحاد الكرة ليوم الأحد قبل أن تقرر تأجيلها مرة أخرى ليوم الثلاثاء المقبل للاعلان عن الحكم.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.