13 بندا بلائحة رابطة المحترفين تعتبر الفريق مهزوما بينها الاسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلنت رابطة أندية المحترفين، عن لائحة المسابقات الخاصة بها، والتي تشتمل على بعض أوجه التعديل بخلاف المواسم السابقة.

وخلال هذه السطور نرصد أبرز 13 حالة، يمكن خلالها أن يعتبر أحد الفرق مهزوما بنتيجة 2-0، مع إمكانية وجود عقوبات أخرى.

ونرصد تلك الحالات كما يلي:

يعتبر الفريق مهزوما بنتيجة 2-0 في حالة عدم وصول سيارة الإسعاف لملعب المباراة، إذا لم يثبت النادي المضيف إبلاغه الاسعاف

الفريق الذي يشرك لاعبا موقوفا يعتبر مهزوما بنتيجة 2-0 ما لم تكن النتيجة أكبر من ذلك

في حالة وقوع شغب ورأي الحكم ضرور إلغاء المباراة أو استكمالها منعا لحصول تهديد للأمن العام، يكون هناك 3 خيارات أمام إدارة المسابقات من بينهما إلغاء النتيجة واحتسابها 2-0 ضد المخطئ

المباريات التي تلعب نهار، في حالة عدم وجود اضاءة كافية لاستكمال المباراة يعتبر الفريق المسئول عن تأخر انطلاق المباراة مهزوما 2-0

في حالة تعطيل أي مباراة قبل نهايتها بما لا يمكن حكم المباراة من استكمالها نظرا لدخول مشجعي لفريق المستبب جمهوره في تعطيل المباراة إلى أرض الملعب ووقع أعمال شغب

في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو في حالة انخفاض الاضاءة بما لا يمكن الحكم من استكمال المباراة

في حالة رفض أحد الفرق إعادة المباراة في التاريخ الجديد (بعد تعطلها لظروف قهرية) تطبق عليه عقوبات الانسحاب

إذا لم تقبل إدارة المسابقات عذر قهري يعتبر النادي متخلفا عن المباراة وتحتسب النتيجة 2-0 لصالح الفريق الآخر المتواجد 2-0

عقوبة الفريق المنسحب من مباراة واستكمل بعدها البطولة، يعتبر مهزوما 2-0 وخصم 3 نقاط من رصيده

النادي الذي يرفض تنفيذ التعليمات الخاصة بملابس الفريق وألوان الزي يعتبر مهزوما 2-0 إذا قرر الحكم إلغاء المباراة

إذا ثبت أن ناديا قد أشرك لاعبا في فريقه لم تتوافر في قيده الشروط القانونية يعتبر مهزوما 2-0

في حالة قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام المدرجات في المباريات المقامة بدون جمهور يعتبر الفريق المنتمي إليه الجمهور مهزوما 2-0

في حالة قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام أرض الملعب في المباراة المقامة بدون جمهور.