صلاح يحضر حفل جائزة "إيرث شوت" بعد دعوة الأمير ويليام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تواجد النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في حفل جائزة "إيرث شوت"، والذي يقام في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان الأمير ويليام قدّم دعوة للنجم المصري محمد صلاح إلى جانب عدد من المشاهير في مختلف أنحاء العالم من أجل حضور الحفل والذي يقام في لندن للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يتم اختيار المتأهلين إلى التصفيات النهائية من بين أكثر من 750 مرشح، على أن يتم الإعلان عن خمسة فائزين في الحفل مقابل الحصول كل منهم على جائزة تقدر بمليون جنيه إسترليني.

ويمر صلاح بفترة رائعة على مستوى الأداء مع ليفربول، حيث استطاع صاحب الـ29 عامًا الوصول لـ104 هدف في الدوري الإنجليزي ليتساوى مع الهداف الإيفواري ديديه دروجبا في صدارة أكثر الأفارقة تسجيلاً في بريميرليج.

جدير بالذكر أن صلاح سيخوض مع ليفربول مباراة مهمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يخرج لمواجهة أتلتيكو مدريد في إطار المرحلة الثالثة من دور المجموعات.