"لا يهمني الفوز".. صحف إنجلترا تستعرض رد فعل ريجيلون بعد إصابة مشجع نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حالة من القلق شهدتها مباراة نيوكاسل وتوتنهام هوتسبير، بعد إصابة مشجع من أنصار فريق نيوكاسل بأزمة قلبية، مما أدى إلى تعليق المباراة لدقائق لإنقاذ المشجع.

المباراة انتهت بفوز توتنهام بنتيجة (3-2)، إلا أن الحدث الأبرز دور ثنائي فريق "السبيرز" سيرجيو ريجيلون وإريك داير بحسب ما جاء عبر صحف بريطانيا.

- "استقرار الحالة"

علقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على إصابة مشجع فريق نيوكاسل، قائلة "الحالة مستقرة الآن".

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن بول كاترسون طبيب نادي نيوكاسل تحرك سريعًا نحو المشجع لمساعدته بداعي تعرضه لإصابة مفاجئة أثناء المباراة.

جماهير نيوكاسل بدورها أشادت برد فعل ثنائي توتتهام سيرجيو ريجيلون وإريك داير بعد تسرعهما لإبلاغ الحكم بإصابة المشجع.

- "الأهم بالنسبة لي المشجع"

سيرجيو ريجيلون تحدث عن إصابة مشجع نيوكاسل، قائلاً :"أعتقد أن النقاط الثلاث دائمًا هي لحظة سعادة، لكن الأهم بالنسبة لي هو المشجع الذي تعرض للإصابة، أخبرونني أنه بخير وحالته مستقرة".

وأضاف لاعب توتنهام :"رأيت شيئًا ما قد حدث، نظرت إلى المدرب والمباراة تم إيقافها، أعتقد أن كل شيء على ما يرام الآن وهو ما يسعدني".

في المقابل، قالت صحيفة "ذا صن"، إن إيريك داير توجه إلى الطاقم الطبي بعدما اشتبه بإصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية.

وطلب داير من الأطباء باستخدام جهاز ضربات القلب، بحسب ما كشفت عنه الصحيفة البريطانية.

- "دعم سانت جيمس بارك"

تلقى ثنائي توتنهام هوتسبير إريك داير وسيرجيو ريجيلون حالة من الدعم والتصفيق من جماهير نيوكاسل بعد موقفهما تجاه مشجع الفريق صاحب القميص الأبيض والأسود.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن مذيع الاستاد طلب توقف المباراة، نظرًا لوجود حالة طبية طارئة ليطالب رجال الإسعاف بالتدخل.

نادي نيوكاسل بدوره، وجه رسالة للجماهير بأن حالة المشجع مستقرة الآن.

"إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام"

قالت صحيفة "ديلي ستار"، إن مباراة نيوكاسل وتوتنهام تعرضت للإيقاف بسبب إصابة مشجع من نيوكاسل بأزمة قلبية.

المباراة تم تعليقها لدقائق بعدما توجه المشجع للمستشفى، في المقابل أشادت جماهير نيوكاسل بثنائي توتنهام إريك داير وسيرجيو ريجيلون بعد تسرعهما لتعليق المباراة وإنقاذ المشجع.