جاري نيفيل: انطونيو كونتي غير مناسب لخلافة سولشاير في مان يونايتد

يتزايد الضغط على مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير بعد بداية سيئة للموسم، مع خسارة هذا الأسبوع أمام فريق ليستر، ما جعل اسماء بدلاء المدرب النرويجي تظهر على الساحة، ومن بينهم أنطونيو كونتي بطل الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

وتقدم مانشستر يونايتد في الشوط الأول من خلال تسديدة لا يمكن إيقافها من ماسون جرينوود، لكن الريدز فشلوا في الصمود أمام خصومهم بالكينج باور، حيث استقبلوا أربعة أهداف.

واتسمت عودة ماركوس راشفورد من الإصابة بتوقيع التعادل في الدقيقة 82، ولكن بطريقة غريبة، استغرق الأمر أقل من دقيقة واحدة لليستر لاستعادة تقدمه قبل تسجيل هدفه الرابع في اللحظات الأخيرة.

وتركت الهزيمة مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة فقط من أول ثماني مباريات في الموسم، كما لم يفز الفريق في آخر ثلاث مباريات – وذلك بعد الفوز بأربع نقاط وتعادل واحدة في أول خمس مباريات.

واعطى جاري نيفيل كلمته في الأسئلة المتعلقة بمنصب المدير الفني لمانشستر يونايتد، لكنه استبعد إمكانية انضمام أنطونيو كونتي، المتواجد في قائمة المرشحين لتولي زمام الأمور في أولد ترافورد.

وقال نيفيل في جلسة مباشرة على إنستجرام صباح الاحد وفقاً لصحيفة اكسبريس البريطانية: “لن يكون كونتي المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولا أعتقد ذلك” .

وأوضح لاعب مان يونايتد السابق “لا أعتقد أنهم سيختارون هذا الخيار شخصيًا، إنه مدرب رائع لكني أعتقد أن بعض المديرين يناسبون أندية معينة ولا أعتقد أن كونتي يناسب مانشستر يونايتد شخصيًا. كما قلت، مدير فني رائع ولكن لا أشعر أنه مناسب لنا.”