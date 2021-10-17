شاهد فيديو اهداف مباريات اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021 في الدوري السعودي ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الثامنة، والتي شهدت تعادل الاتحاد امام ضمك والحزم امام الفيصلي وفوز الفتح على التعاون.

سقط فريق اتحاد جدة في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه ضمك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودية للمحترفين).

وتقدم اتحاد جدة بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 23 وتعادل ضمك بهدف سجله إيميليو زيلايا في الدقيقة 54.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، كما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، تعادل الحزم مع ضيفه الفيصلي سلبيا، ليرفع الحزم رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام الفيصلي صاحب المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق الفتح على ضيفه التعاون 3 / صفر.

وسجل أهداف الفتح جوستاف ويخايم في الدقيقة 27 وإيفان سانتيني (هدفين) في الدقيقتين 35 والأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع الفتح رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، في المقابل توقف رصيد التعاون عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر الأخير.

شاهد فيديو اهداف مباريات اليوم في الدوري السعودي..الجولة 8