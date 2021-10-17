نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني، في قمة مباريات اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021، لحساب الجولة التاسعة من الليجا الاسبانية.

تقدم فالنسيا في نتيجة المباراة عند الدقيقة الخامسة بعد ان تابع اللاعب “خوسي لويس جايا” كرة مرتدة من ضربة ركنية بتصويبة صاروخية داخل شباك الحارس الالماني تير شتيجن.

وفي الدقيقة 13 تدارك برشلونة هدف التعادل عبر لاعبه الشاب “أنسو فاتي” من مجهود فردي رائع وتبادل للكرة مع ديباي ثم سدد بباطن القدم في زاوية صعبة على حارس مرمى فالنسيا ياسبر سيليسين.

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا على ملعب كامب نو، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل برشلونة مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعدما تعرض للهزيمة بالجولة الماضية امام اتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل، في المقابل تعادل فالنسيا امام كادش لصالح نفس الجولة بدون اهداف.

ويستعيد رونالد كومان في مباراة اليوم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في أول ظهور رسمي له بألوان البلوجرانا منذ انضمامه هذا الصيف قادماً من مانشستر سيتي، كما تشهد المباراة تواجد أنسو فاتي كأساسي لأول مرّة منذ 7 نوفمبر 2020.

ويدخل المدير الفني الهولندي مباراة اليوم أمام فالنسيا بالألماني تير شتيجن في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي جيرارد بيكيه، اريك جارسيا، سيرجينو ديست و جوردي ألبا.

وفي وسط الميدان، يلعب مدرب برشلونة مباراة اليوم امام الخفافيش، بالثلاثي سيرخيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، وسيرجي روبيرتو.

وفي المقدمة، يعتمد كومان في مباراة اليوم على انسو فاتي العائد من إصابة طويلة للتو، ومعه الواعد خافي، فيما يتواجد ممفيس ديباي في مركز المهاجم.

بالنسبة لغيابات برشلونة في مباراة اليوم امام فريق المدرب بوردالاس، يفتقد النادي الكتالوني لخدمات عثمان ديمبلي، رونالد أراوخو، مارتن برايثوايت، و بيدري بسبب الاصابة.