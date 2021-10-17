نتيجة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي، في قمة مباريات اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021، لحساب الجولة الثامنة، والتي تقام على ملعب أليانز ستاديوم.

افتتح لاعب يوفنتوس “مويس كين” اهداف المباراة في الدقيقة 16 بعد ان حول عرضية بينتاكور بضربة رأسية الى شباك الحارس البولندي تشيزني.

تنطلق مباراة يوفنتوس وروما في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم “دانييلي أورساتو”.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حسم ديربي تورينو لصالحه بهدف نظيف سجله لوكاتيلي بالجولة الماضية من الدوري الايطالي، في المقابل فاز روما 2-صفر على إمبولي.

تعافى المهاجم ألفارو موراتا جزئيًا من الإصابة وتم استدعاؤه لمباراة الليلة، فيما يستمر غياب الارجنتيني باولو ديبالا بسبب الاصابة، وأدريان رابيو المصاب بعدوى فيروس كورونا.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يبدأ الإسباني مباراة اليوم من البداية، مع ماسيميليانو أليجري الذي يمكنه اختيار كين وكيزا وبرنارديشي في خط الهجوم.

وعاد أليكس ساندرو ودانيلو ورودريجو بنتانكور من الخدمة الدولية ليلة الجمعة، لكن الظهير الأيسر البرازيلي فقط هو الذي سيستريح مع تواجد دانيلو وبينتانسر على أرض الملعب منذ البداية أمام فريق جوزيه مورينيو.