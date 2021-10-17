شاهد اهداف مباراة اتحاد جدة وضمك في الدوري السعودي..الاكتفاء بهدف يُفسد الخطة!

شاهد فيديو اهداف مباراة نادي اتحاد جدة وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، التي انتهت بالتعادل الايجابي 1/1، ضمن مباريات اليوم الاحد في الجولة 8 من المسابقة.

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، سقط فريق اتحاد جدة في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه ضمك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودية للمحترفين).

وتقدم اتحاد جدة بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينيو) في الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة بينية عبقرية من إيغور كورونادو، غير أن ضمك أدرك هدف التعديل في الدقيقة 54 عن طريق «إيميليو زيلايا».

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين من 8 مباريات، كما رفع وصيفه «ضمك» رصيد نقاطه إلى 15.

وكانت مسيرة اتحاد جدة نحو الابتعاد في صدارة الترتيب تسير بشكل مميز تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين، خاصةً في ظل تراجع مستوى أندية الفيحاء والنصر والهلال والفتح والشباب خلال الجولات الأولى.

لكن تعادل النمور مع التعاون يوم 24 سبتمبر الماضي ومن ثم أمام ضمك اليوم، سيؤثر بالسلب على إمكانية مواصلة الاتحاد في الصدارة دون مضايقات من باقي الأندية، خاصةً النصر والهلال ففي جعبتهما 12 نقطة ولهما مباراتين مؤجلتين.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم، تعادل الحزم مع ضيفه الفيصلي سلبيا، ليرفع الحزم رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام الفيصلي صاحب المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق الفتح على ضيفه التعاون 3 / صفر. وسجل أهداف الفتح جوستاف ويخايم في الدقيقة 27 وإيفان سانتيني (هدفين) في الدقيقتين 35 والأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع الفتح رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد التعاون عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر الأخير.

شاهد اهداف مباراة اتحاد جدة وضمك