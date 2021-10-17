فيديو | ابو تريكة ينسحب من ستوديو بي ان سبورتس أثناء مباراة توتنهام ونيوكاسل

شهد ستوديو مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد على قنوات بي إن سبورتس القطرية، مساء اليوم الأحد 17 أكتوبر، انسحاب مفاجيء من جانب الاسطورة المصرية محمد ابو تريكة، اعتراضًا على استكمال مسؤولي البريميرليج للقاء بعد تعرض مشجع لأزمة قلبية.

وقرر أبو تريكة تسجيل اعتراضه على استكمال اللقاء بالانسحاب، مشيرًا إلى أنه أخطأ حين استكمل الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الدنمارك وفنلندا عندما سقط صانع ألعاب انتر ميلان والمنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن مغشيًا عليه بسبب أزمة قلبية كادت تودي بحياته.

ولعبت مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد على ملعب الأخير سان جيمس بارك، ضمن الجولة 8 من الدوري الانجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، وحضرها أكثر من 20 ألف متفرج، وتوقفت في الدقيقة 39 لعلاج المشجع بعد انسحاب الجهاز الفني للفريقين مع اللاعبين خارج الملعب.

ماذا حدث في مباراة توتنهام ونيوكاسل؟

توقفت مباراة توتنهام ونيوكاسل عند الدقيقة 39 بشكل مُفاجيء بأمر من الحكم آندري مارينير بعدما علم بأمر إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية في المدرجات.

وتدخل رجال الإسعاف والطاقم الطبي لكلا الفريقين لمحاولة اسعاف المشجع المصاب بالأزمة القلبية.

وطلبت إدارة ملعب سان جيمس بارك التابع لنادي نيوكاسل يونايتد خروج لاعبي الفريقين والجهاز الفني من أرض الملعب، لكن بعد قليل طلب الحكم آندري مارينير باستئناف اللعب من جديد بعدما نُقل الشخص المصاب إلى المستشفى.

لكن أبو تريكة لم يعجبه قرار الحكم ومسؤولي البريميرليج، وقرر الانسحاب مباشرة من الاستوديو التحليلي لقنوات بي إن سبورتس القطرية.

وكان نيوكاسل قد نجح في التقدم بهدف مُبكر عند الدقيقة الثانية حمل توقيع كالوم ويلسون بعد تمريرة من مانكويلو.

لكن توتنهام سرعان ما قلب النتيجة بتسجيل هدفين متتاليين حملا توقيع ندومبيلي وهاري كين بصناعة سيرخيو ريجيلون وهوجيبرج، قبل أن يسجل إيريك داير هدفًا بالخطأ في مرمى توتنهام في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بنتيجة 3/2 لصالح الزوار.

لماذا انسحب ابو تريكة من ستوديو مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد؟

فسر أبو تريكة سبب انسحابه من ستوديو مباراة توتنهام ونيوكاسل في حديثه مع مقدم استوديو قنوات بي إن سبورتس محمد سعدون الكواري.

وقال محمد أبو تريكة «أعتذر لكم لا يمكنني الاستمرار في الاستوديو التحليلي لهذه المباراة لأن الإنسانية فوق كل شيء، المباراة ستستكمل وحياة الإنسان بالنسبة لهم بلا قيمة».

وأوضح أسطورة الاهلي ومنتخب مصر «أثناء حالة إريكسن في يورو 2020، لم أكن راضيًا عن نفسي بسبب استكمال الاستوديو التحليلي والجميع انتقدنا، لذلك استأذنكم أنني لن أتمكن من استكمال الاستوديو وسأغادر الآن».

شاهد فيديو انسحاب ابو تريكة