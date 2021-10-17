تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم امام فالنسيا في الدوري الاسباني..عودة فاتي بعد غياب طويل

تعرف على تشكيلة برشلونة الاساسية في مباراة اليوم امام فالنسيا ضمن مباريات الجولة 9 من الدوري الاسباني والمقرر إقامتها على ملعب كامب نو، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يستعيد رونالد كومان في مباراة اليوم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في أول ظهور رسمي له بألوان البلوجرانا منذ انضمامه هذا الصيف قادماً من مانشستر سيتي، كما تشهد المباراة تواجد أنسو فاتي كأساسي لأول مرّة منذ 7 نوفمبر 2020.

ويدخل المدير الفني الهولندي مباراة اليوم أمام فالنسيا بالألماني تير شتيجن في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي جيرارد بيكيه، اريك جارسيا، سيرجينو ديست و جوردي ألبا.

وفي وسط الميدان، يلعب مدرب برشلونة مباراة اليوم امام الخفافيش، بالثلاثي سيرخيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، وسيرجي روبيرتو.

وفي المقدمة، يعتمد كومان في مباراة اليوم على انسو فاتي العائد من إصابة طويلة للتو، ومعه الواعد خافي، فيما يتواجد ممفيس ديباي في مركز المهاجم.

بالنسبة لغيابات برشلونة في مباراة اليوم امام فريق المدرب بوردالاس، يفتقد النادي الكتالوني لخدمات عثمان ديمبلي، رونالد أراوخو، مارتن برايثوايت، و بيدري بسبب الاصابة.

تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم امام فالنسيا بالدوري الاسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، اريك جارسيا، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: انسو فاتي، خافي، ممفيس ديباي