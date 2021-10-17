نتيجة مباراة النجم الساحلي والجيش الرواندي في دوري ابطال افريقيا..الإياب يتعقد!

نتيجة مباراة النجم الساحلي والجيش الرواندي في دوري ابطال افريقيا، لحساب مباريات ذهاب الدور الثاني المؤهل إلى دور المجموعات موسم 2022/2021.

خيم التعادل الإيجابي 1/1 على المباراة التي جمعت الجيش الرواندي وضيفه النجم الساحلي التونسي يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2021، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعقدت مباراة الإياب المقرر إقامتها في تونس الأسبوع المقبل بسبب تفنن لاعبي النجم الساحلي في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الجيش الرواندي بعد تمكنهم من تسجيل هدف مُبكر في الدقائق الخمس الأولى من لقاء الذهاب.

وتقدم النجم الساحلي بهدف سجله «الطيب مزياني» في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، إلا أن الجيش الرواندي استفاد من ضياع عدد من الفرص السهلة للاعبي النجم، واستطاع تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 40 عن طريق مانيشيموي دجابال.

ويحتاج النجم الساحلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في مباراة الإياب ليتأهل لدور الـ16 (المجموعات)، فيما يحتاج الجيش الرواندي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف ليتأهل للدور التالي.