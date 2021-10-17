الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب بحضور 30 ألفًا في مباراة مصر والجابون بتصفيات المونديال

أحمد مجاه درئيس الاتحاد المصري لكرة القدم - صور Reu طلب الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر والجابون، المقرر إقامتها الشهر المقبل، في ختام مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد أن هذا الطلب يأتي اتساقًا مع توجه الجهات المعنية لعودة الجماهير إلى المدرجات، كما تعد مباراة الجابون هي الأخيرة للمنتخب الوطني في سلسلة مبارياته بالمجموعة وتقام على أرضه. ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 10 نقاط يليه نظيره الليبي بـ6 نقاط ثم الجابون 4 نقاط وأنجولا في المركز الأخير بثلاث نقاط.

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