نتيجة مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الانجليزي..ديوك لندن يستعيدوا توازنهم

نتيجة مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الانجليزي، لحساب الجولة الثامنة، في إحدى مباريات اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021، والتي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

قلب توتنهام تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3-2 على مضيفه نيوكاسل في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي شخدت اليوم أيضا فوز ويستهام على مضيفه إيفرتون بهدف نظيف.

على استاد “جيمس بارك” ، قدم نيوكاسل وتوتنهام مباراة في غاية الإثارة خاصة في شوطها الأول الذي شهد أربعة أهداف كما توقفت المباراة لعدة دقائق بسبب مشكلة في المدرجات.

وقلب توتنهام تأخره بهدف مبكر للغاية إلى فوز ثمين 3 / 2 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس فيما تجمد رصيد نيزكاسل عند ثلاث نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الخامسة له مقابل ثلاثة تعادلات في ثماني مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وباغت نيوكاسل ضيفه بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الثانية بتوقيع كالوم ويلسون ، ولكن توتنهام رد بهدفين متتاليين سجلهما تانجي ندومبلي وهاري كين في الدقيقتين 17 و22.

اقرأ ايضا.. كلوب بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل: المال لا يشتري النجاح!

كان نيوكاسل البادئ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم كالوم ويلسون بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من المدافع الاسباني خافيير مانكيو.

لكن توتنهام رد بعد ربع ساعة عندما مرر المدافع الدولي الاسباني سيرخيو ريغيلون كرة على طبق من ذهب الى لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي غير المراقب عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه داخلها وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس كارل دارلو (17).

ومنح المهاجم الدولي هاري كاين التقدم للفريق اللندني بعد خمس دقائق عندما تلقى كرة رائعة خلف الدفاع من لاعب الوسط الدولي الدنماركي بيار-إميل هويبيرغ فانفرد بالحارس ولعبها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (22).

وهو الهدف الـ88 لكاين في 128 مباراة خارج القواعد وبات على بعد 6 أهداف من أفضل مسجل خارج القواعد في تاريخ الدوري مهاجم ايفرتون ومانشستر يونايتد السابق واين روني (94 هدفا في 243 مباراة).

وتوقفت المباراة بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المشجعين في المدرجات خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 40 من المباراة، أشار سيرجو ريجيلون لاعب توتنهام إلى الحكم بوجود مشكلة في المدرجات ما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء لاستبيان الموقف حيث تبين وجود أزمة صحية لأحد المشجعين.

وإزاء ذلك ، قرر الحكم إيقاف المباراة مؤقتا وعودة لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس لحين انتهاء الأزمة واستئناف فعاليات اللعب.

ومع استئناف اللعب بعد عدة دقائق من التوقف ، واصل توتنهام تفوقه لينهي الشوط بهدف ثالث له في الوقت بدل الضائع لهذا الشوط بتوقيع الكوري هيونج مين سون.

وهو الهدف الـ35 الذي يساهم في تسجيله الثنائي كاين وسون بفارق هدف واحد خلف ثنائي تشلسي فرانك لامبارد والعاجي ديدييه دروغبا متصدري لائحة أفضل ثنائي صناعة وتسجيلا للأهداف معا.

وتلقى نيوكاسل ضربة موجعة بطرد لاعب وسط جونجو شيلفي لتلقيه الانذار الثاني (83)، لكن ذلك لم يمنعه من تقليص الفارق في الدقيقة 89 بفضل النيران الصديقة عندما حول إريك داير كرة من ركلة حرة جانبية بركبته على يسار حارس مرماه الدولي الفرنسي هوغو لوريس.