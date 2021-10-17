مدرب بايرن ميونخ «ناجلسمان» غير راض عن نتيجة مباراة ليفركوزن

أشاد جوليان ناجلسمان، مدرب فريق بايرن ميونخ، وكذلك نجوم النادي البافاري، بالفوز الكبير الذي حققه الفريق 5 / 1 على مضيفه بايرليفركوزن اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الألماني (بوندسليجا).

وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن مبكرا في الدقيقة الرابعة، ليعود لهز الشباك في البطولة بعدما توقف عن التسجيل في المرحلتين الماضيتين.

وتمكن الفريق البافاري من تسجيل 4 أهداف أخرى في غضون 7 دقائق فقط، حيث أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 30، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي بوندسليجا هذا الموسم مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم دورتموند، برصيد 9 أهداف لكل منهما.

وأحرز توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 34، ليعقبه سيرج نابري بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 35 و37 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 5 / صفر.

وحاول باير ليفركوزن تحسين الصورة نسبيا خلال الشوط الثاني، ليحرز مهاجمه التشيكي باتريك ستشيك هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة .55

وصرح ناجلسمان عقب المباراة التي جرت على ملعب (باي أرينا) ” كانت أمامنا فرص لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول وأن نحرز الهدف السادس والسابع والثامن”.

في المقابل، وصف جوشوا كيميتش لاعب بايرن أداء فريقه خلال النصف الأول من المباراة بـ”الهائل”

من جانبه، قال ليفاندوفسكي “بعد مرور الـ45 دقيقة الأولى كان من الواضح أننا سنعود إلى ميونخ بالنقاط الثلاث”.

أما السويسري جيراردو سيواني، مدرب ليفركوزن، فقال في تصريحات لشبكة (دازن) “لم نكن في المستوى، قبل كل شيء في الشوط الأول. لقد أظهروا لنا سبب كونهم الفريق الأفضل في ألمانيا”.

من ناحيته، قال الفنلندي لوكاس هراديكي، حارس مرمى ليفركوزن “يجب أن نسأل أنفسنا عما إذا كان الجميع قد بذلوا قصارى جهدهم “.

بهذا الانتصار الساحق، صالح بايرن جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق 1 / 2 أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت في مباراته الأخيرة بالمسابقة قبل توقفها لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وارتفع رصيد بايرن إلى 19 نقطة، في صدارة ترتيب المسابقة التي توج بها في المواسم التسعة الأخيرة، متفوقًا بفارق نقطة على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد ليفركوزن، الذي نال خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 16 نقطة في المركز الثالث.