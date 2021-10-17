أزمة صحية لأحد المشجعين تتسبب في إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الانجليزي

توقفت مباراة نيوكاسل وضيفه توتنهام في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أربع خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بسبب إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية في المدرجات.

وفي الوقت الذي كان فيه توتنهام يتهيأ إلى تنفيذ ركلة ركنية عبر نجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون توجه المدافع الاسباني للفريق اللندني الدولي الإسباني سيرخيو ريغيلون الى حكم المباراة أندري مارينر ليبلغه معاناة أحد المشجعين من أزمة قلبية في مدرجات الملعب، فيما توجه زملاؤه إلى دكة بدلاء فريقهم لمطالبة جهازه الطبي بالتوجه إلى المدرجات المقابلة لإسعاف المشجع.

وطالب الحكم أيضًا الطاقم الطبي للفريقين للمساعدة فذهب احدهما بجهاز انعاش القلب لمساعدة المشجع.

وطالب الحكم اللاعبين بالتجمع بجوار دكة بدلاء فريقيهما قبل أن يطالبهم بالعودة الى غرف الملابس.