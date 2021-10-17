توتنهام يواصل صحوته ويتغلّب على نيوكاسل بثلاثية

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز توتنهام على مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2 الأحد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وواصل توتنهام بهذا الانتصار صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد ثلاث هزائم متتالية فرفع رصيده إلى 15 نقطة وصعد الى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف برايتون الرابع.



وعكر الفريق اللندني صفو احتفالات مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس بمباراته الألف في مسيرته التدريبية، وانتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وألحق به الخسارة الخامسة هذا الموسم دون أي انتصار فبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.



وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم كالوم ويلسون بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من المدافع الاسباني خافيير مانكيو.



لكن توتنهام رد بعد ربع ساعة عندما مرر المدافع الدولي الاسباني سيرخيو ريغيلون كرة على طبق من ذهب الى لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي غير المراقب عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه داخلها وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس كارل دارلو (17).



ومنح المهاجم الدولي هاري كاين التقدم للفريق اللندني بعد خمس دقائق عندما تلقى كرة رائعة خلف الدفاع من لاعب الوسط الدولي الدنماركي بيار-إميل هويبيرغ فانفرد بالحارس ولعبها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (22).



وتوقفت المباراة في الدقيقة 40 بسبب إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية في المدرجات، وتحديدا في الوقت الذي كان فيه توتنهام يتهيأ إلى تنفيذ ركلة ركنية عبر نجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون حيث توجه زميله ريغيلون الى حكم المباراة أندري مارينر ليبلغه معاناة أحد المشجعين من أزمة قلبية في مدرجات الملعب، فيما توجه زملاؤه إلى دكة بدلاء فريقهم لمطالبة جهازه الطبي بالتوجه إلى المدرجات المقابلة لإسعاف المشجع.



وطالب الحكم أيضا الطاقم الطبي للفريقين للمساعدة فذهب أحدهما بجهاز إنعاش القلب لمساعدة المشجع. وطالب الحكم اللاعبين بالتجمع بجوار دكة بدلاء فريقيهما قبل أن يطالبهم بالعودة الى غرف الملابس.



وعاد الفريقان إلى الملعب بعد 10 دقائق عقب نقل المشجع إلى المستشفى لتلقي العلاج.



واحتسب الحكم سبع دقائق وقتا بدل ضائع استغلها الفريق اللندني لإضافة الهدف الثالث اثر هجمة منسقة رائعة بدأها البرازيلي لوكاس مورا بتمريرة رائعة الى كاين المتوغل داخل المنطقة فمررها زاحفة تابعها سون داخل المرمى الخالي (45+4).



وتلقى نيوكاسل ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه جونجو شيلفي لتلقيه الانذار الثاني (83)، لكن ذلك لم يمنعه من تقليص الفارق في الدقيقة 89 بفضل النيران الصديقة عندما حول إريك داير كرة من ركلة حرة جانبية بركبته على يسار حارس مرماه الدولي الفرنسي هوغو لوريس.



وفي مباراة أخرى حقق وست هام يونايتد الفوز على مضيفه إيفرتون 1-صفر، بفضل مدافعه الإيطالي أنجيلو أوغبونا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.



ويحتل وست هام المركز السابع برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن إيفرتون الذي تراجع للمركز الثامن.



المصدر: وكالات