اتحاد إب يتفوق على وحدة صنعاء بهدف وحيد

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق اتحاد إب، اليوم الأحد، فوزا مثيرا في الدوري اليمني على متصدر المجموعة الأولى، وحدة صنعاء، بهدف دون رد.



وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب الفقيد ناصر الخليفي، في عتق بمحافظة شبوة، أفضلية واضحة للوحدة خلال الشوط الأول.



وأضاع لاعبو الفريق الأزرق عددا من الفرص، فيما تألق حارس مرمى الاتحاد.



وسجل للاتحاد عارف المرغمي، في الشوط الثاني، بينما فشل مهاجم وحدة صنعاء في إدراك التعادل، من ركلة جزاء تحصل عليها فريقه قبل نهاية المباراة.



بهذه النتيجة، رفع اتحاد إب رصيده إلى 8 نقاط، في المرتبة الثالثة، وتجمد رصيد وحدة صنعاء عند 11 نقطة، لكنه ما زال في الصدارة.

المصدر: موقع كورة