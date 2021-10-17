الارشيف / اخبار الرياضه

حجازي يقود اتحاد جدة للتعادل في الدوري السعودي (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

متابعة: سيد عمر-

سقط فريق اتحاد جدة في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه ضمك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير (الدوري للمحترفين).

وشهدت المباراة مشاركة المصري أحمد حجازي مع اتحاد جدة في المباراة بالكامل، وأدى الأدوار الدفاعية بشكل طيب.

وتقدم اتحاد جدة بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 23 وتعادل ضمك بهدف سجله إيميليو زيلايا في الدقيقة 54.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا