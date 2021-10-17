حجازي يقود اتحاد جدة للتعادل في الدوري السعودي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

متابعة: سيد عمر-

سقط فريق اتحاد جدة في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه ضمك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودية للمحترفين).

وشهدت المباراة مشاركة المصري أحمد حجازي مع اتحاد جدة في المباراة بالكامل، وأدى الأدوار الدفاعية بشكل طيب.

وتقدم اتحاد جدة بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 23 وتعادل ضمك بهدف سجله إيميليو زيلايا في الدقيقة 54.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.