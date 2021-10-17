بالفيديو.. وردة يسجل هدفه الثاني في الدوري القبرصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أحرز المحترف المصري عمرو وردة لاعب فريق أنورثوسيس فاماجوستا، هدفه الثاني في الدوري القبرصي موسم (2021 - 2022).

وجاء هدف وردة أمام أيل ليماسول في الدقيقة 24 من زمن أحداث الشوط الأول في لقاء يأتي ضمن الأسبوع السادس من مباريات الدوري القبرصي.

واستطاع وردة أن يشارك في ست مباريات حتى الآن مع فريقه أنورثوسيس فاماجوستا ليسجل حتى الآن هدفين ويصنع مثلهما.

وكان وردة انتقل إلى صفوف فريق أنورثوسيس فاماجوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع باوك اليوناني.