اتحاد الكرة يطلب حضور 30 ألف مشجع لمباراة الجابون بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

طلب اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد السماح بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر والجابون في ختام مباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم المقرر اقامتها بستاد الجيش ببرج العرب الشهر المقبل.

وجاء في طلب الاتحاد المصري متسقًا مع توجه الجهات المعنية لعودة الجماهير إلى المدرجات، بعد أيام من اعلان السماح بتواجد 2000 مشجع في مباريات الدوري للموسم الجديد.

وتعد مباراة الجابون هي الأخيرة للمنتخب الوطني في سلسلة مبارياته بالمجموعة وتقام على أرضه.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز ذهابا وإيابا على منتخب ليبيا ليتربع بعد ذلك على قمة مجموعته بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من فوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء، وخلفه منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.