إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام لإنقاذ مشجع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوقف أندريه مارينر حكم مباراة نيوكاسل وتوتنهام مباراة الفريقين ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بعد وقوع أزمة صحية لأحد الجماهير في المدرجات.

وبدأ الأمر عندما استنجد الجمهور باللاعبين في أرض الملعب، حتى انتبه للأمر سيرجيو ريجيلون لاعب توتنهام ليقوم باخطار الحكم.

ثم قام زميله اريك ديير بالتواصل مع الجهاز الطبي من أجل التوجه مباشرة للمشجع.

بعد علم حكم المباراة، أوقف اللعب مباشرة، قبل أن يقوم الجهاز الطبي لنادي نيوكاسل بالتوجه للمدرجات مباشرة من أجل اسعاف المشجع ومعه جهاز انعاش القلب الذي يتوفر لدى كل فريق.

وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على "تويتر" اليوم الأحد: "تم إيقاف المباراة بسبب مشكلة طبية وسط الجماهير".

وأقيمت المباراة على ستاد جيمس بارك في أول ظهور لنيوكاسل بعد انتقال ملكيته لتحالف رجال أعمال يضم السعودية، وهو الأمر الذي شهد استقبال حافل من الجماهير.