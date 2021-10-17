عودة هالاند تُبقي على دورتموند في الصراع على لقب الدوري الألماني

واصل إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، إثبات قدرته على القيام بأدوار درامية حتى بعد نهاية مباراة فريقه أمس السبت، عندما منح أحد جماهير الفريق، الذي اقتحم الملعب، صورة تذكارية (سيلفي) وقميصه.

وبالكاد كان كرم المهاجم النرويجي محل تقدير من جانب الفريق الضيوف، الذين ببساطة أسعدوا الجمهور أكثر بعد أن ساهم الهدفين اللذين سجلهما هالاند في فوز الفريق على ماينز 3 /1.

وقال ماركو ريوس قائد الفريق، الذي سجل هدفًا مذهلًا ولكن طغى عليه هدفي هالاند :” إيرلينج مهم للغاية بالنسبة لنا، من الرائع أنه سجل هدفين فور عودته، لهذا السبب تعاقدنا معه”.

وغاب هالاند عن الفريق لما يقرب من ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، ولكن ظهوره بشكل رائع جعله يبدو وكأنه لم يكن غائبًا، حيث سجل الهدف الثاني لدورتموند من ركلة جزاء ليمنح فريقه التقدم 2 / صفر ثم سجل الهدف الثاني له في الوقت بدل الضائع ليجعل النتيجة 3 / 1.

وأكد المدرب ماركو روز إنه كان يفضل إراحة هالاند خلال المباراة قبل مواجهة أياكس يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا. واستطاع الفريقان تحقيق الفوز في أول مباراتين، وإذا حقق دورتموند انتصاره الثالث سيضمن بشكل كبير التأهل للأدوار الاقصائية من المجموعة الثالثة قبل نهاية مبارايته في دور المجموعات.

ومحليا تسير الأمور بسلاسة حيث يلعب هالاند دورًا كبيرًا في بقاء دورتموند في سباق المنافسة على لقب الدوري مع بايرن ميونخ وباير ليفركوزن.

وقال روز إن الفوز بمباراة السبت كان “بداية جيدة في المرحلة المثيرة حتى فترة الرزنامة الدولية المقبلة”، والتي تشهد خوض سبع مباريات في غضون 22 يومًا.

وقال :”الأسابيع المقبلة ستشهد تحديات حقيقية. أياكس، بوندسليجا، كأس ألمانيا، بوندسليجا، أياكس مرة أخرى، بوندسليجا”.

مثل هذه الجولات قد تصنع موسمًا جيدًا أو سيئًا للفريق، وسيشعر روز بالقلق من أن المباريات الثمانية التي خاضها الفريق لم يستطع خلالها الحفاظ على نظافة شباكه، الهدف الذي سجله ماينز في الدقيقة 87 أظهر مرة أخرى ضعف الفريق دفاعيًا.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي :” بين الحين والآخر نهتز قليلًا لأننا نتخلى عن التحكم بالمباراة قليلًا”.

ويأمل روز أن يتمكن الفريق من تجاوز نقطة الضعف تلك. وأكد :”نواصل تصعيب الأمور على أنفسنا في الدفاع. من غير الضروري أن نضطر للحديث عن هذا الأمر باستمرار”.

ولكن طالما أن هالاند، الذي سجل تسعة أهداف في البوندسليجا و13 هدفًا في كل المسابقات خلال ثماني مباريات، يواصل تسجيل الأهداف، لن يكون هذا هو الموضوع الرئيسي حول دورتموند لفترة طويلة.