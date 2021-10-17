نتيجة مباراة وفاق سطيف ونواذيبو في دوري ابطال افريقيا

تعرف على نتيجة مباراة وفاق سطيف ونواذيبو في ذهاب الدور الثاني المؤهل إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022/2021، ضمن مباريات اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم وفاق سطيف بهدف دون مقابل، سجله اللاعب “عبد الرحيم دغموم” في الدقيقة 41 بتسديدة بالقدم اليسري من داخل منطقة الجزاء.

انطلقت مباراة وفاق سطيف ونواذيبو على الملعب الأولمبي بعاصمة موريتانيا نواكشوط في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل مباراة وفاق سطيف ونواذيبو على التلفزيون الوطني الموريتاني، كما ينقلها لكم موقع الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة عن طريق تحديث الصفحة الحالية باستخدام “ريفريش”.

ويحين موعد مباراة الإياب بين وفاق سطيف الجزائري ونواذيبو الموريتاني في الدور الثاني التأهيلي لدوري ابطال افريقيا، يوم الاحد الموافق 24 اكتوبر الجاري على ملعب 8 ماي 1945.

وانطلقت مسيرة نادي نواذيبو الموريتاني في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم من الدور الأول عندما هزم نادي إيسا البنيني في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 1/3 (1/1 و2/صفر).