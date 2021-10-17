تعرف على نتيجة مباراة عمان وبهلاء في الدوري العماني عمانتل، في ختام الاسبوع الاول من المسابقة، ضمن مباريات اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم بهلاء بهدف مقابل هدف، سجله اللاعب محمد الحبسي في الدقيقة 43 من متابعة لكرة عرضية من الناحية الشمال.

انطلقت مباراة نادي عمان وبهلاء على ستاد السيب الرياضي، في ختام مباريات الجولة الأولي من دوري عمانتل للمحترفين، عند الساعة 16:10 بتوقيت جرينيتش، 18:10 بتوقيت مصر، 19:10 بتوقيت السعودية، 20:10 بتوقيت سلطنة عمان.

وتنقل مباراة عمان ضد بهلاء على القناة الرياضية العمانية بتقنية HD، على القمر الصناعي نايل سات، ويعلق عليها المعلق الرياضي راشد الشيذاني.

يُعاني نادي عمان من منافسة قوية أمام نادي بهلاء في آخر 5 مواجهات، حيث اكتفى بفوز وحيد حققه يوم 26 ديسمبر 2015 بهدف دون رد، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

وفي آخر مواجهتين، لم يستطع عمان هز شباك بهلاء، فقد تعادلا معًا بنتيجة 0/0 يومي 28 أكتوبر 2020 و22 فبراير 2021 ضمن مباريات الدوري العماني عمانتل.