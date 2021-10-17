رابط البث المباشر لمؤتمر آبل لشهر أكتوبر 2021 والإعلان عن الماك بوك الجديد

اعلنت شركة آبل “عملاق التكنولوجيا العالمية” عن مؤتمرها الثالث لهذا العام للإعلان عن جهاز ماك بوك برو بتقنية آبل سيليكون. وسيقام حدث آبل يوم الأثنين الثامن عشر من شهر أكتوبر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت السعودية.

جميع التكهنات تشير إلى تخصيص هذه النسخة من مؤتمر آبل للاعلان عن أجهزة ماك بوك برو ١٦ انش بتقنية آبل سيليكون.

آبل ماك بوك برو ١٣ انش بتقنية سيليكون تم اطلاقه العام الماضي واثار اعجاب العملاء والمحللين على حد سواء بسبب السرعة الفائقة للجهاز وتغلبه على أجهزة في الظاهر أقوى ولكن معالج آبل الجديد قد أبهر الجميع.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمؤتمر آبل

يمكنك متابعة البث المباشر لمؤتمر آبل لشهر أكتوبر من خلال الخطوات القنوات التالية:

تليفزيون آبل

يوتيوب

موقع آبل الرسمي

أجهزة آيفون وآيباد

أجهزة لابتوب آبل

وأيضا سنقوم بتحديث هذا المقال برابط البث المباشر الخاص بمؤتمر آبل فور وجودة.

وكانت شركة آبل قد اعلنت الشهر الماضي عن هواتف آيفون ١٣ وساعة آبل الفئة السابعة ولم تعلن عن اي أجهزة ماك بوك برو ، لذلك يؤكد المحللون ومتابعون أخبار شركة آبل ان المؤتمر الذى سيقام اليوم هو للإعلان عن الجيل الجديد من لابتوب آبل ماك بوك برو ١٦ بوصة الجديد كليا بمعالج إم واحد.