الآن في بث مباشر .. مشاهدة مباراة وفاق سطيف ونواذيبو في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة وفاق سطيف ونواذيبو في ذهاب الدور الثاني المؤهل إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022/2021.

تنطلق مباراة وفاق سطيف ونواذيبو على الملعب الأولمبي بعاصمة موريتانيا نواكشوط في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل مباراة وفاق سطيف ونواذيبو على التلفزيون الوطني الموريتاني، كما ينقلها لكم موقع الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة عن طريق تحديث الصفحة الحالية باستخدام “ريفريش”.

ويحين موعد مباراة الإياب بين وفاق سطيف الجزائري ونواذيبو الموريتاني في الدور الثاني التأهيلي لدوري ابطال افريقيا، يوم الاحد الموافق 24 اكتوبر الجاري على ملعب 8 ماي 1945.

وانطلقت مسيرة نادي نواذيبو الموريتاني في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم من الدور الأول عندما هزم نادي إيسا البنيني في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 1/3 (1/1 و2/صفر).

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