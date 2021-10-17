نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الالماني..العملاق البافاري يستعيد الصدارة

تعرف على نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الالماني، في قمة الجولة الثامنة، ضمن مباريات اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021، والتي استضافها ملعب باي آرينا.

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني، التي غابت عنه مؤقتا لمصلحة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بعدما حقق فوزا كاسحا بنتيجة 5-1 على مضيفه بايرليفركوزن.

وارتفع رصيد بايرن إلى 19 نقطة، في صدارة ترتيب البوندسليجا التي توج بها في المواسم التسعة الأخيرة، متفوقا بفارق نقطة أمام دورتموند، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد ليفركوزن، الذي نال خسارته الثانية في الدوري الالماني خلال الموسم الحالي، عند 16 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن مبكرا في الدقيقة الرابعة، ليعود لهز الشباك في البطولة بعدما توقف عن التسجيل في المرحلتين الماضيتين.

وتمكن الفريق البافاري من تسجيل 4 أهداف أخرى في غضون 7 دقائق فقط، حيث أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 30، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي بوندسليجا هذا الموسم مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم دورتموند، برصيد 9 أهداف لكل منهما.

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وأحرز توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 34، ليعقبه سيرج نابري بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 35 و37 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 5 / صفر.

وحاول ليفركوزن تحسين الصورة نسبيا خلال الشوط الثاني، ليحرز مهاجمه التشيكي باتريك ستشيك هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة .55

بهذا الانتصار الساحق، صالح بايرن جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق 2/1 أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت في مباراته الأخيرة بالمسابقة قبل توقفها لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

كما واصل بايرن بهذا الفوز تفوقه على ليفركوزن في مواجهاتهما الأخيرة، بعدما تغلب عليه للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات، حيث يرجع أخر انتصار لليفركوزن على بايرن إلى 30 تشرين ثان/نوفمبر 2019 عندما فاز 2 / 1 على ملعب (أليانز أرينا) معقل الفريق البافاري.

ويأتي هذا الفوز ليمنح بايرن قوة دفع جيدة قبل لقائه الهام مع مضيفه بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج لحصد النقاط الثلاث لإحكام قبضته على صدارة المجموعة وتعزيز حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية، التي توج بها 6 مرات.