الآن في بث مباشر..مشاهدة مباراة الوداد وهارتس الغاني في دوري ابطال افريقيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وهارتس الغاني في ذهاب الدور الثاني المؤهل لدور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022/2021.

تنطلق مباراة الوداد المغربي وهارتس أوف أووك الغاني على ملعب الأخير أوهيني دجان، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت المغرب، 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل مباراة الوداد البيضاوي ضد هارتس أوف أووك الغاني على التلفزيون الوطني الغاني بالاضافة إلى القناة الرياضية المغربية بتقنيتي SD وHD بصوت المعلق المغربي عادل المسعودي.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب بين الوداد وهارتس الغاني يوم الأحد المقبل، الموافق 24 أكتوبر 2021 على ملعب (المركب الرياضي محمد الخامس).

وكان نادي هارتس أوف أووك الغاني قد افتتح مشاركته في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم بالفوز على كلوب إندوستريال دو كامسار الغيني بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب، قبل أن تلغى مباراة الإياب بسبب انسحاب الفريق الغيني.

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