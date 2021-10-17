الآن في بث مباشر.. مشاهدة مباراة عمان وبهلاء في الدوري العماني عمانتل رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة عمان وبهلاء في بطولة الدوري العماني عمانتل، والمقرر لها مساء اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021.

تنطلق مباراة نادي عمان وبهلاء على ستاد السيب الرياضي، في ختام مباريات الجولة الأولي من دوري عمانتل للمحترفين، عند الساعة 16:10 بتوقيت جرينيتش، 18:10 بتوقيت مصر، 19:10 بتوقيت السعودية، 20:10 بتوقيت سلطنة عمان.

تنقل مباراة عمان ضد بهلاء على القناة الرياضية العمانية بتقنية HD، على القمر الصناعي نايل سات، ويعلق عليها المعلق الرياضي راشد الشيذاني.

يُعاني نادي عمان من منافسة قوية أمام نادي بهلاء في آخر 5 مواجهات، حيث اكتفى بفوز وحيد حققه يوم 26 ديسمبر 2015 بهدف دون رد، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

وفي آخر مواجهتين، لم يستطع عمان هز شباك بهلاء، فقد تعادلا معًا بنتيجة 0/0 يومي 28 أكتوبر 2020 و22 فبراير 2021 ضمن مباريات الدوري العماني عمانتل.

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