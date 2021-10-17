الآن في بث مباشر..مشاهدة مباراة الرجاء واويلرز الليبيري في دوري ابطال افريقيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء واويلرز الليبيري في ذهاب الدور الثاني التأهيلي لدور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022/2021.

تنطلق مباراة الرجاء واويلرز الليبيري في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، على الملعب الكبير بمدينة مراكش المغربية بسبب عدم جاهزية ليبيريا لاستقبال المباراة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتنقل مباراة الرجاء المغربي ضد اويلرز الليبيري في تمام الساعة 16:00 بتوقيت املغرب، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على القناة المغربية الخامسة بتقنية HD بصوت المعلق سفيان رشيدي.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب بين الرجاء واويلرز يوم السبت الموافق 23 أكتوبر الجاري، على ملعب (المركب الرياضي محمد الخامس)، وستنقل وقتها على القناة الرياضية المغربية بما أن الوداد سيلعب في اليوم التالي.

وكان نادي اويلرز الليبيري قد افتتح مسيرته في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم بفوز كاسح في الذهاب على فريق أسكو كارا التوجولي، قبل أن يُمنى بالهزيمة في لقاء الإياب لكن بنتيجة 1/2، ليقطع ورقة الترشح لمواجهة الرجاء.

ويسعى الرجاء لتعويض خيبة الأمل التي تعرض لها في الدور التأهيلي لدور مجموعات دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، عندما ودع على يد نادي تونغيث السنغالي بطريقة غريبة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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