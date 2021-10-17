الآن في بث مباشر..مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في الجولة 8 من الدوري السعودي موسم 2022/2021.

تنطلق مباراة الاتحاد وضمك على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة المحالة، عند الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل مباراة اتحاد جدة ضد ضمك على الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين «شركة الرياضة السعودية SSC»، القناة الأولى بتقنية HD وSD، بصوت المعلقين فهد الدريبي وعبد الله الحربي.

وانتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين، بتفوق ضمك في مباراتين عام 2020، واحدة ضمن الدوري السعودي للمحترفين وأخرى في استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الكروي بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

وفاز اتحاد جدة مرة واحدة على ضمك في آخر 5 مباريات، كانت في يناير 2021 بهدف دون رد سجله عبد الرحمن العبيد ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان).

أما آخر مباراة جمعت اتحاد جدة بنادي ضمك فترجع إلى يوم 15 مايو 2021، وانتهت بالتعادل الايجابي 1/1، وسجل ضمك أولاً عن طريق إيميليو زيلايا، وعدل جاري رودريجيز النتيجة في الدقيقة 84.

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