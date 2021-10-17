نتيجة مباراة الاتحاد والرستاق في الدوري العماني عمانتل..تعادل مثير في الوقت القاتل

تعرف على نتيجة مباراة الاتحاد والرستاق في الدوري العماني عمانتل، في ختام الاسبوع الرياضي الاول، ضمن مباريات اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021.

انتهى لقاء الاتحاد والرستاق بتعادل مثير بنتيجة 2-2 في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، والتي أقيمت على ستاد السعادة الرياضي.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقيان نقاط المباراة، وحصد الاتحاد نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري العماني، كما حصد الرستاق نقطة في المركز الخامس.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الرستاق بهدفين مقابل هدف، تقدم اللاعب “عبد المجيد شماس” في الدقيقة 10، قبل أن يضيف “محمد الغافري” الهدف الثاني لعنابي الجبل في الدقيقة 15.

وقبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق قلص فريق الاتحاد الفارق بفضل هدف اللاعب “أحمد العدوي”، لينتهي الشوط الاول بتقدم الضيوف 2-1.

وخلال الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى جاءت الدقيقة 94 ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لمصلحة الاتحاد، وتقدم لتنفيذها اللاعب “يونس المشيفري” ووضع الكرة في الشباك معلناً عن تعادل فريقه.