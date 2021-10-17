ارسين فينجر وزيدان يدعمان كريم بنزيمة في صراع الفوز بالكرة الذهبية 2021

حث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، الناخبين على اختيار كريم بنزيمة ليكون اختيارهم للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وكذلك فعل مواطنه آرسين فينجر المدير الفني السابق للجانرز آرسنال.

وعلى الرغم من الأداء المتذبذب لريال مدريد خلال المواسم القليلة الماضية، حافظ بنزيمة على مستواه الفردي في أعلى المستويات، حيث سجل 30 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة الموسم الماضي تحت قيادة زيدان، قبل أن يرتقي بمستواه إلى أبعد من ذلك بتسجيل 10 أهداف في أول عشر مباريات له في الموسم الحالي.

وفي معرض حديثه إلى Telefoot، اعترف زين الدين زيدان بأنه يريد رؤية بنزيمة وهو يستحق الثناء الذي يستحقه في حفل الكرة الذهبية القادم.

وقال زيدان “بنزيمة يستحق الفوز بهذه الكرة الذهبية. إنه لاعب لا يصدق، وكان لي شرف تدريبه ”

وتابع الفرنسي “يمكنه فعل كل شيء على أرض الملعب. إنه على قمة العالم، وآمل أن يتم تكريمه بهذه الكرة الذهبية.”

وفي حديثه إلى نفس البرنامج، اعترف مدرب أرسنال السابق ارسين فينجر، أن بنزيمة يستحق الفوز بالجائزة، لكنه تساءل عما إذا كان عدم نجاحه مع ريال مدريد وفرنسا – لقب دوري الأمم الذي فاز به هذا الشهر كان الأول له منذ 2019/ 20 حينما حقق لقب الدوري الاسباني – سيعمل ضده.

وقال فينجر عن سباق الكرة الذهبية: “لا يوجد مميزين هذا العام. في أدائه الفردي وتناسقه، كان بنزيمة في مستوى عالٍ. السؤال هو، هل يلعب وزن الألقاب المحققة دورًا حاسمًا؟ ”

ومن المتوقع أن يبلي بنزيمة بلاءً حسنًا في سباق الكرة الذهبية، لكنه يواجه منافسة على الجائزة من أمثال روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو، في حين أن ليونيل ميسي بدوره، يسعى للحصول على الكرة الذهبية السابعة.