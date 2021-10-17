شاهد اهداف مباراة ظفار ومسقط في الدوري العماني عمانتل، لحساب الجولة الأولى من المسابقة، ضمن مباريات اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021.

رغم النقص العددي حقق نادي ظفار فوزاً مستحقاً أمام مضيفه مسقط بهدفين دون مقابل، بعد طرد اللاعب فراس الصوري في الدقيقة 44 من زمن المباراة.

وخلال الشوط الثاني افتتح ظفار اهداف المباراة في الدقيقة 74 عن طريق “عمر المالكي” من علامة الجزاء، قبل أن يُضيف اللاعب “محمد السيم” الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 81 بعد ان قابل عرضية نموذجية من زميله “يزيد” ليسكنها في الشباك.

بهذه النتيجة حصد ظفار اول ثلاث نقاط في الدوري العماني بالموسم الرياضي 2021-2022 ليتشارك صدارة جدول الترتيب رفقة النهضة والسويق والنصر.

انطلقت مباراة ظفار ومسقط على ملعب الأخير في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، عند الساعة 12:55 بتوقيت جرينيتش، 14:55 بتوقيت مصر، 15:55 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 16:55 بتوقيت سلطنة عمان.

ونقلت مباراة ظفار ومسقط في بث مباشر عبر القناة الرياضية العمانية بصوت المعلق الرياضي سالم السالمي، كما نقلها لكم موقع الخليج 365 لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة بالفيديو.

انتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين، بفوز ظفار بنتائج 3/1 و1/5 وصفر/1 و0/4 و0/2، وكانت آخر مواجهة يوم 8 يناير 2021 على ستاد السعادة الرياضي ضمن الجولة الرابعة من الموسم الملغي بسبب جائحة فيروس كورونا، وانتهى بهدفين دون رد لصالح ظفار.

شاهد اهداف وملخص مباراة ظفار ومسقط في الدوري العماني عمانتل