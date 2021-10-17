استئناف مباراة نيوكاسل وتوتنهام بعد نقل المشجع المصاب بأزمة قلبية إلى المستشفى



استؤنفت مباراة نيوكاسل وضيفه توتنهام في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد نقل المشجع المصاب بأزمة قلبية في المدرجات الى المستشفى بعدما توقفت بسببه في الدقيقة 40.



وفي الوقت الذي كان فيه توتنهام يتهيأ إلى تنفيذ ركلة ركنية عبر نجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون توجه المدافع الإسباني للفريق اللندني الدولي الإسباني سيرخيو ريغيلون الى حكم المباراة أندري مارينر ليبلغه معاناة أحد المشجعين من أزمة قلبية في مدرجات الملعب، فيما توجه زملاؤه إلى دكة بدلاء فريقهم لمطالبة جهازه الطبي بالتوجه إلى المدرجات المقابلة لإسعاف المشجع.



وطالب الحكم أيضا الطاقم الطبي للفريقين للمساعدة فذهب أحدهما بجهاز إنعاش القلب لمساعدة المشجع.



وطالب الحكم اللاعبين بالتجمع بجوار دكة بدلاء فريقيهما قبل أن يطالبهم بالعودة الى غرف الملابس.



وعاد الفريقان إلى الملعب بعد 10 دقائق عقب نقل المشجع إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكانت نتيجة المباراة تقدم توتنهام 2-1.

