شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميرور تكشف موقف مانشستر يونايتد من إقالة سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير صحفية بريطانية، موقف إدارة مانشستر يونايتد من إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، بعد الخسارة 2/4 أمام ليستر سيتي، أمس السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل ماركوس راشفورد هدفا في الدقيقة 82 ليتعادل مانشستر يونايتد 2/2 أمام ليستر سيتي، لكن جيمي فاردي وباتسون داكا سجلا هدفين في الدقيقتين 83 و90+1، ليظفر ليستر سيتي بنقاط المباراة الثلاث.