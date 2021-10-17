بلاغات للنائب العام ضد اتحاد الكرة للتحقيق في فساد مالي يصل لمليارات.. والنواب تستدعي وزير الشباب ورئيس الاتحاد واللجنة الأولمبية

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى مكتب النائب العام، اليوم الأحد، عدة بلاغات حملت أرقام 105886، 105887، 105888 (فحص المكتب الفني) ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين.

طالبت البلاغات بالتحقيق في فتح ملفات فساد مالى وإداري واتهام مسئولي الاتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

كما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب غداً الإثنين اجتماعاً عاجلاً لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتمثلت البلاغات في قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ.

وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

كما تستدعي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، في اجتماع عاجل باكر لمناقشة المخلفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب غداً الإثنين اجتماعاً عاجلاً لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتمثلت البلاغات في قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ.

وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.